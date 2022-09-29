Путин заявил о включении прокуроров в состав призывных комиссий

Путин заявил, что в состав призывных комиссий по мобилизации включены прокуроры

В состав призывных комиссий, которые работают в рамках частичной мобилизации ,включены сотрудники прокуратуры. Об этом на совещании с постоянными членами Совбеза заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора (Игоря Краснова — прим. «Ленты.ру») незамедлительно реагировать на каждый сигнал», — сказал глава государства.

Ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов заявил, что часть россиян, которые оказались мобилизованы по ошибке, виноваты сами. По его мнению, это произошло из-за того, что граждане не выполнили своевременно свои обязанности.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.