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Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали

Экспортную лицензию «Турецкого потока» досрочно отозвали из-за санкций ЕС

Фото: Reuters

Из-за санкций со стороны Евросоюза (ЕС) 18 сентября была досрочно отозвана экспортная лицензия оператора морского газопровода «Турецкий поток», сообщает ТАСС.

В операторе заявили, что уже подали заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ждут ответа от государственных органов Нидерландов.

При этом поставки по трубе не пострадают, заверяет компания и сообщает, что уже подала заявку на возобновление лицензии, поскольку она важна для энергетической безопасности Европы.

Ранее сообщалось, что 25 процентов поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Как заявил российский лидер Владимир Путин, объемы экспорта в Турцию российская сторона готова нарастить. «Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу», — уточнил он.

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Марина Совина
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