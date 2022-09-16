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Путин раскрыл новую схему оплаты газа для Турции

Путин заявил, что 25% поставок газа в Турцию из России будут оплачиваться в рублях
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Alexander Demyanchuk / Reuters

25 процентов поставок российского газа в Турцию будут оплачиваться в рублях. Новую схему расчетов за топливо раскрыл президент России Владимир Путин, его заявления цитирует РИА Новости.

Путин заявил также, что объемы экспорта в Турцию российская сторона готова нарастить. Российский президент отметил также, что страна стала надежным маршрутом для поставок в другие страны — в Евросоюз. «Без всяких сбоев по "Турецкому потоку" идут поставки в Европу», — уточнил он.

О договоренностях по поводу частичной оплаты газа в российской валюте в августе сообщал вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что страна ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

16 сентября Bloomberg написало, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирался просить у Путина скидки на топливо, а также возможности оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецкой лире, которая притом показывает серьезную волатильность, существенно слабея.

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Платон Щукин
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