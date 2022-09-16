Турция собралась попросить у Путина скидку на газ

Bloomberg: президент Турции Эрдоган попросит у Путина скидку на газ

Турция хочет получить от России 25-процентную скидку на газ, с соответствующей просьбой президент страны Реджеп Тайип Эрдоган собирается обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных турецких чиновников.

Кроме того, Анкара заинтересована в том, чтобы оплачивать часть поставок в собственной валюте — турецких лирах. В преддверии выборов в Турции Эрдоган пытается добиться стабилизации проблемной ситуации в экономике за счет более дешевых энергоресурсов. В этом году страна должна будет заплатить за газ более 50 миллиардов долларов, и Россия — ее крупнейший поставщик энергоносителей.

В этом году Турцию ожидает существенный дефицит счета текущих операций, а дополнительных проблем добавляет серьезное падение курса лиры. Растущие в мире цены на энергию только усугубляют ситуацию. Инфляция в стране ускорилась до 80 процентов, и поддержка Эрдогана падает.

Турецкие СМИ, в свою очередь, 16 сентября сообщали, что страна начала с Россией переговоры о дополнительных поставках газа, которые начнутся при успехе в согласовании цен. Известно также, что параллельно страна ведет и переговоры с США об импорте сжиженного природного газа.