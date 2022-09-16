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Турция захотела больше российского газа

Телеканал A Haber: Турция начала переговоры с Россией о дополнительных поставках газа

Фото: Osman Orsal / Reuters

Турция начала переговоры с Россией о дополнительных поставках газа, пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал A Haber.

«Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен, поставки начнутся», — передал телеканал. Журналисты также сообщили, что на данный момент Турция полностью заполнила свои газовые хранилища. По данным агентства Anadolu, такие запасы эквиваленты 10 процентам объема годового потребления страны.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности властей предоставить Турции больше российского газа, если страна захочет увеличить поставки. На данный момент «Газпром» поставляет в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа в год. Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что попросил у своего российского коллеги Владимира Путина скидку на газ.

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Новак также назвал уровень снижения экспорта российского газа в Европу в 2022 году — по его словам, поставки сократятся почти на треть, то есть на 50 миллиардов кубометров. Россия в ближайшее время ожидает компенсации объемов экспорта газа за счет заключения договора с Китаем о поставках по газопроводу «Сила Сибири-2», однако его строительство закончат лишь к 2029 году.

 

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Софья Ермакова
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