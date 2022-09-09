Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным

Эрдоган выразил надежду покупать газ из России по выгодным ценам после разговора с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цен на газ и надеется на скидку при покупке топлива, пишет NTV.

Турецкий лидер добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского газа, поскольку Анкара не вводила санкции против Москвы. «К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно-ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции», — отметил он.

Эрдоган также считает, что предстоящая зима для стран Европы будет сложной. «Европа пожинает то, что посеяла», — сказал он. Также Эрдоган согласен с отсутствием у России целенаправленного намерения сократить поставки газа в Европейский союз.

Между тем Турция хочет закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США и уже начала переговоры с Вашингтоном на эту тему.