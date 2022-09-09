Эрдоган согласился с отсутствием у России намерения сократить поставки газа в ЕС

Эрдоган заявил, что согласен с отсутствием у России намерения сократить поставки газа в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласен с отсутствием у России целенаправленного намерения сократить поставки газа в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, Россия не принимала произвольно таких решений и не предпринимала таких шагов. Европа не такая комфортная и мирная, как предполагалось. В нынешней ситуации, к счастью, у нас пока нет таких проблем. Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным — прим. «Ленты.ру»), в ходе которой мы говорили о цене [на поставляемый из РФ в Турцию газ]. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены. Это наша цель», — рассказал политик.

Ранее Эрдоган заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море. Глава государства рассказал, что намерен обратиться с просьбой к Путину во время встречи в Самарканде. По его словам, в Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации. «Нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — добавил он.