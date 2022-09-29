В российском регионе вернули мобилизованных по ошибке студентов-очников

В Тульской области вернули домой пятерых студентов-очников, мобилизованных по ошибке

В Тульской области вернули домой пятерых студентов-очников, которых ранее ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

По результатам проведенной проверки выяснилось, что пятерых молодых людей, обучающихся в колледжах на очной основе, мобилизовали еще до выхода указа президента России Владимира Путина о предоставлении отсрочки студентам.

После проверки исполняющий обязанности командира 106-й Воздушно-десантной дивизии Алексей Быков выдал учащимся предписания о наличии оснований для отсрочки от призыва на военную службу в рамках мобилизации.

«Ребята вернулись домой и уже в ближайшие дни продолжат обучение. Любые ошибки при мобилизации должны быть исправлены. Вне зависимости от того, по какой причине гражданин имеет право на отсрочку — по здоровью, учебе или чему-либо еще. Эта работа будет продолжена под моим личным контролем», — заявил тульский губернатор Алексей Дюмин.

Ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов выразил мнение, что часть мобилизованных по ошибке россиян виноваты сами.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.