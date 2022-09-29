В Москве уклониста от мобилизации нашли с помощью камеры на подъезде

«Осторожно, Москва»: уклоняющегося от мобилизации москвича вычислили по камере на подъезде

21-летнего москвича обнаружили городские камеры видеонаблюдения, подключенные к системе распознавания лиц. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», молодой человек уклонялся от мобилизации.

Москвич попал на запись подъездных камер на Саперном проезде. Позже его задержали на Зеленом проспекте и доставили в полицейский отдел.

Предполагаемый уклонист учится на очно-заочном отделении и служит стажером в патрульно-постовой службе МВД (ППС). Вскоре после задержания парня передали под расписку сотрудникам отделения, где он служит.

Ранее другого московского призывника повторно вызвали в военкомат из-за того, что камеры распознавания лиц определили его как уклониста от мобилизации. По словам москвича, это был его второй визит в военкомат. В первый раз его отпустили после того, как он предоставил справку о проблемах со зрением.