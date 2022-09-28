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В Москве призывник дважды посетил военкомат из-за камер распознавания лиц

В Москве отпустили пойманного камерами распознавания лиц призывника
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Кадр: телеграм-канал «SHOT»

В Москве призывнику пришлось дважды посетить военкомат из-за того, что его поймали с помощью системы распознавания лиц как уклониста от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам 25-летнего россиянина, он не скрывался от призыва и уже приходил в военкомат по повестке. Там москвич объяснил, что после службы в армии у него появились проблемы со зрением. Мужчина предоставил соответствующую справку, и его отпустили.

Через несколько дней в районе Белорусского вокзала призывника остановили полицейские. Не сумев разобраться на месте, москвича отвезли в отделение ОВД, где тот провел два часа. После звонка военкома, сообщившего о проблемах мужчины со здоровьем, ему пришлось вновь поехать в военкомат. По словам россиянина, сотрудники комиссариата извинились и объяснили, что ранее забыли поставить печать о признании его негодным к военной службе.

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За время проведения частичной мобилизации в России неоднократно были зафиксированы случаи призыва не подходящих для службы граждан. Так, в городе Асбесте Свердловской области повестка пришла 59-летнему хирургу без боевого опыта, который перенес рак и имеет хронические заболевания. После общественного резонанса мужчину вернули домой.

Аналогичный случай произошел в Волгоградской области, где призвали россиянина с ишемией мозга и диабетом второй степени. По словам 63-летнего мужчины, врач заявил, что с его болезнями можно «идти на фронт». На следующий день россиянина вернули домой.

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Константин Лысяков
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