Пьяный россиянин напал с лопатой на участкового и попал под следствие

В Ставропольском крае осудят 31-летнего мужчину за нападение с лопатой на полицейского

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом в четверг, 29 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 30 мая к фигуранту приехал участковый, так как тот написал заявление на бывшую сожительницу. Он хотел получить дополнительную информацию по делу и забрать личные вещи экс-возлюбленной обвиняемого. Тогда пьяный мужчина взял лопату и ударил ей сотрудника МВД по голове. Полицейскому диагностировали сотрясение мозга.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее стало известно, что в Республике Башкортостан суд приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, который вместе с приятелем напал на полицейских, отобрал у них табельное оружие и попытался их застрелить.