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Оператор «Северного потока» отказался спрогнозировать сроки его восстановления

Nord Stream AG отказалась спрогнозировать сроки восстановления «Северного потока»

Фото: Michael Sohn / AP

Nord Stream AG, являющаяся оператором «Северного потока», отказалась дать прогноз относительно сроков восстановления газотранспортной инфраструктуры. В компании уточнили, что сделать это не представляется возможным до завершения оценки повреждений, сообщает РИА Новости.

«До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — сказано в сообщении компании.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что власти России захотели обратиться в Международный суд ООН или Международный трибунал по морскому праву в связи с аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Также стало известно, что цены на газ в Европе резко упали в ходе торгов 29 сентября, теряя почти 12 процентов к закрытию предыдущего дня. Стоимость октябрьских фьючерсов находилась ниже отметки в 1900 долларов за тысячу кубометров.

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Марина Совина
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