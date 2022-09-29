Оператор «Северного потока» отказался спрогнозировать сроки его восстановления

Nord Stream AG отказалась спрогнозировать сроки восстановления «Северного потока»

Nord Stream AG, являющаяся оператором «Северного потока», отказалась дать прогноз относительно сроков восстановления газотранспортной инфраструктуры. В компании уточнили, что сделать это не представляется возможным до завершения оценки повреждений, сообщает РИА Новости.

«До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры», — сказано в сообщении компании.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что власти России захотели обратиться в Международный суд ООН или Международный трибунал по морскому праву в связи с аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Также стало известно, что цены на газ в Европе резко упали в ходе торгов 29 сентября, теряя почти 12 процентов к закрытию предыдущего дня. Стоимость октябрьских фьючерсов находилась ниже отметки в 1900 долларов за тысячу кубометров.