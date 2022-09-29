Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия захотела обратиться в Международный суд из-за аварии на «Северном потоке»

Косачев: Россия может обратиться в Международный суд ООН из-за аварии на «Северном потоке»
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Совет Федерации / Flickr

Власти России захотели обратиться в Международный суд ООН или Международный трибунал по морскому праву в связи с аварией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Поскольку инцидент произошел в море, то в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих законных интересов Россия может прибегнуть к различным процедурам (статья 287), вплоть до обращения в Международный суд ООН или Международный трибунал по морскому праву», — рассказал политик.

Ранее Косачев также заявил, что Москва созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за аварий на нитках газопроводов. Он напомнил, что ФСБ уже возбудила уголовное дело «в связи с наличием признаков преступления» по статье 361 («Акт международного терроризма») УК РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян
Парикмахер преобразила девушку с плесенью в волосах и удивила подписчиков
Глава ВТБ предложил запретить западным трейдерам покупать зерно в России
Власти показали фото разрушений приграничного российского поселка
ВСУ обстреляли российский поселок на границе с Украиной
Момент смертельного столкновения «КамАЗа» и маршрутки в Дагестане попал на видео
Названы наиболее подорожавшие виды квартир в новостройках Москвы
Отдыхающие с риском для жизни спасли самую быструю акулу в мире
Итальянский чемпион ОИ назвал позорным отстранение российских спортсменов
Названы главные критерии выбора хорошего пластического хирурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.