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Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН из-за аварии на «Северном потоке»

Косачев: Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН из-за аварии на «Северном потоке»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за аварий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Цитата опубликована в его Telegram.

«Возникает вопрос, какие нормы международного права подлежат применению к данной ситуации?» — добавил Косачев. Он напомнил, что ФСБ уже возбудила уголовное дело «в связи с наличием признаков преступления». Расследование ведется по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). Предварительное расследование начато по материалам Генпрокуратуры России.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Ряд европейских политиков считают, что это произошло из-за диверсии. Немецкие органы безопасности предполагают, что трубы газопровода «Северный поток» в Балтийском море были повреждены массивными взрывными устройствами.

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Виктория Кондратьева
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