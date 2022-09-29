Косачев: Россия созовет срочное заседание Совбеза ООН из-за аварии на «Северном потоке»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за аварий на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Цитата опубликована в его Telegram.

«Возникает вопрос, какие нормы международного права подлежат применению к данной ситуации?» — добавил Косачев. Он напомнил, что ФСБ уже возбудила уголовное дело «в связи с наличием признаков преступления». Расследование ведется по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). Предварительное расследование начато по материалам Генпрокуратуры России.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Ряд европейских политиков считают, что это произошло из-за диверсии. Немецкие органы безопасности предполагают, что трубы газопровода «Северный поток» в Балтийском море были повреждены массивными взрывными устройствами.