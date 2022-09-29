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Германия заявила о подрыве «Северного потока» массивными взрывными устройствами

Spiegel: газопровод «Северный поток» был поврежден массивными взрывными устройствами

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Немецкие органы безопасности считают, что трубы газопровода «Северный поток» в Балтийском море были повреждены массивными взрывными устройствами. Об этом пишет Spiegel.

Согласно сведениям издания, мощность таких устройств сопоставима с действием 500 килограммов тротила. В оценке аварии учитывались также сейсмические сигналы, зарегистрированные измерительными станциями.

Власти ФРГ надеются получить дополнительную информацию после более тщательного изучения аварии. По данным источников, осмотреть повреждения в ближайшие дни могут водолазы или робот с дистанционным управлением. «Тогда можно будет сделать предварительные выводы об использованных взрывчатых веществах», — говорится в сообщении.

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Издание также отмечает, что ремонт трубопровода называют маловероятным, так как поврежденные трубы затоплены морской водой, и специальное внутреннее покрытие быстро покрывается коррозией.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке». По его словам, взрыв и прекращение поставок газа из России приведут к серьезным изменениям на газовом рынке Германии в обозримом будущем.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках, были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

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Варвара Кошечкина
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