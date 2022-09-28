Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»

Кабмин ФРГ: инцидент с «Северным потоком» приведет к изменениям на газовом рынке Германии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент с трубопроводом и прекращение поставок газа из России приведут к серьезным изменениям на газовом рынке Германии в обозримом будущем. «В настоящее время федеральное правительство на полной скорости работает над общим решением, которое должно защитить потребителей и компании от [высоких] цен на газ, стабилизировать газовый рынок и обеспечить надежность поставок в Германию», — отметил он.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
США пообещали продолжить вооружать Тайвань
Макрон призвал Норвегию увеличить экспорт нефти
ЕC запретит импорт стальной продукции из России
В КХЛ ответили на призыв США и Канады к играющим в России хоккеистам
Синоптики спрогнозировали снег в Москве к середине октября
Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен
Пентагон заявил об «абсолютной непричастности» к инциденту на «Северном потоке»
Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»
В Грузии призвали лидеров стран отказаться от посещения Абхазии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.