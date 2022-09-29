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Цены на газ в Европе резко упали

Цены на газ в Европе упали почти на 12 процентов

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Цены на газ в Европе резко упали в ходе торгов 29 сентября, теряя почти 12 процентов к закрытию предыдущего дня. К моменту написания материала стоимость октябрьских фьючерсов находилась ниже отметки в 1900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как отмечает Bloomberg, снижение стоимости может говорить о том, что трейдеров успокаивает уровень запасов газа в хранилищах Европы. В предыдущие два дня фьючерсы подорожали сразу на 19 процентов на фоне ситуации с разрушениями на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», о которых было объявлено 27 сентября.

На данный момент заполненность газовых хранилищ в ЕС составляет 88 процентов, что выше средних показателей для этого времени года. Но если зима окажется необычно холодной, Европе трудно будет пройти ее без стабильного российского снабжения.

Ранее 29 сентября компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что утечка газа из газопровода «Северный поток» прекратится в понедельник. Сроки ввода в эксплуатацию не называются.

Кремль считает, что инциденты, произошедшие на «Северных потоках», можно назвать терактом. Немецкие органы безопасности полагают, что трубы были повреждены массивными взрывными устройствами.

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Платон Щукин
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