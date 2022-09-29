Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы сроки окончания утечки газа из «Северного потока»

Nord Stream AG ожидает прекращение утечки газа из аварийных «Северных потоков» 3 октября
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Утечка газа из газопровода «Северный поток» прекратится в понедельник, 3 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG.

Собеседник агентства не смог назвать сроки, когда газопровод снова сможет быть введен в эксплуатацию. Он подчеркнул, что сначала необходимо оценить масштаб повреждений. В Nord Stream добавили, что оценку будут проводить непосредственно на месте, когда специалистам удастся приблизиться к месту ЧП.

В конце сентября оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Потенциальная утечка газа в трех местах произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Вскоре береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.

Как считают немецкие органы безопасности, трубы были повреждены массивными взрывными устройствами. В Кремле случившееся назвали терактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян
Парикмахер преобразила девушку с плесенью в волосах и удивила подписчиков
Глава ВТБ предложил запретить западным трейдерам покупать зерно в России
Власти показали фото разрушений приграничного российского поселка
ВСУ обстреляли российский поселок на границе с Украиной
Момент смертельного столкновения «КамАЗа» и маршрутки в Дагестане попал на видео
Названы наиболее подорожавшие виды квартир в новостройках Москвы
Отдыхающие с риском для жизни спасли самую быструю акулу в мире
Итальянский чемпион ОИ назвал позорным отстранение российских спортсменов
Названы главные критерии выбора хорошего пластического хирурга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.