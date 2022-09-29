Названы сроки окончания утечки газа из «Северного потока»
Утечка газа из газопровода «Северный поток» прекратится в понедельник, 3 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG.
Собеседник агентства не смог назвать сроки, когда газопровод снова сможет быть введен в эксплуатацию. Он подчеркнул, что сначала необходимо оценить масштаб повреждений. В Nord Stream добавили, что оценку будут проводить непосредственно на месте, когда специалистам удастся приблизиться к месту ЧП.
В конце сентября оператор газопровода Nord Stream AG сообщил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Потенциальная утечка газа в трех местах произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Вскоре береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.
Как считают немецкие органы безопасности, трубы были повреждены массивными взрывными устройствами. В Кремле случившееся назвали терактом.