Популярный российский блогер прокомментировал слухи об эмиграции

Блогер Николай Соболев опроверг информацию об эмиграции из России на фоне мобилизации

Популярный российский блогер Николай Соболев опроверг информацию об эмиграции из России на фоне частичной мобилизации. Слухи о том, что он покинул страну, блогер прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Итак, друзья, в интернете начинает распространяться эксклюзив, согласно которому я, Николай Соболев, Гусейн Гасанов и Михаил "Лев против" Лазутин уехали из страны. (…) Я сразу же спешу расстроить своих подписчиков. Мы с ребятами не путешествуем вместе (…) Я не пересекал границу Казахстана пешком или на арендованном велосипеде. Я не пересекал КПП "Верхний Ларс". Я никуда не убегал из страны», — заявил Соболев.

При этом блогер подтвердил, что сейчас находится за границей. Однако, по словам Соболева, его отъезд никак не связан с частичной мобилизацией. «И, более того, я планирую вернутся в Россию через неделю-полторы», — добавил он.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что блогеры Соболев, Гасанов и Лазутин покинули Россию. При этом публикации об отъезде Лазутина сопровождались видеозаписью, на которой блогер запечатлен якобы на российско-грузинской границе.

28 сентября блогер Юрий Хованский сообщил о своем отъезде в Сербию. По словам блогера, он решил не дожидаться, когда ему придет повестка в военкомат, и решил покинуть страну.