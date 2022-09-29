Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный российский блогер прокомментировал слухи об эмиграции

Блогер Николай Соболев опроверг информацию об эмиграции из России на фоне мобилизации

Кадр: SOBOLEV / YouTube

Популярный российский блогер Николай Соболев опроверг информацию об эмиграции из России на фоне частичной мобилизации. Слухи о том, что он покинул страну, блогер прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Итак, друзья, в интернете начинает распространяться эксклюзив, согласно которому я, Николай Соболев, Гусейн Гасанов и Михаил "Лев против" Лазутин уехали из страны. (…) Я сразу же спешу расстроить своих подписчиков. Мы с ребятами не путешествуем вместе (…) Я не пересекал границу Казахстана пешком или на арендованном велосипеде. Я не пересекал КПП "Верхний Ларс". Я никуда не убегал из страны», — заявил Соболев.

При этом блогер подтвердил, что сейчас находится за границей. Однако, по словам Соболева, его отъезд никак не связан с частичной мобилизацией. «И, более того, я планирую вернутся в Россию через неделю-полторы», — добавил он.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что блогеры Соболев, Гасанов и Лазутин покинули Россию. При этом публикации об отъезде Лазутина сопровождались видеозаписью, на которой блогер запечатлен якобы на российско-грузинской границе.

28 сентября блогер Юрий Хованский сообщил о своем отъезде в Сербию. По словам блогера, он решил не дожидаться, когда ему придет повестка в военкомат, и решил покинуть страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
НАТО похвалило главнокомандующего ВСУ
Сыщики задержали находившегося 26 лет в розыске за убийство россиянина
В Одессе задержали вывесивших российский флаг людей
Поблагодаривший США за взрывы на «Северном потоке» польский депутат удалил твит
Популярный российский блогер прокомментировал слухи об эмиграции
Изучено влияние одиночества на риск развития диабета
Сербия отказалась быть «резервацией для США»
Парикмахер преобразила девушку с плесенью в волосах и удивила подписчиков
Глава ВТБ предложил запретить западным трейдерам покупать зерно в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.