Президент России Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Гребенкину

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замсекретаря Совета безопасности страны Александру Гребенкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что срок службы продлен до 13 октября 2023 года.

Гребенкин занимает различные должности в аппарате Совета Безопасности с 1993 года. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденами «За военные заслуги» и Почета, медалями, Почетной грамотой и благодарностью президента.

Ранее Путин назначил генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко на должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний.