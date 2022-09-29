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Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза

Президент России Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Гребенкину

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замсекретаря Совета безопасности страны Александру Гребенкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что срок службы продлен до 13 октября 2023 года.

Гребенкин занимает различные должности в аппарате Совета Безопасности с 1993 года. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденами «За военные заслуги» и Почета, медалями, Почетной грамотой и благодарностью президента.

Ранее Путин назначил генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко на должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний.

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Евгения Куликова
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