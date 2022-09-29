Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза
Президент России Путин продлил срок службы замсекретаря Совбеза Гребенкину
Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы замсекретаря Совета безопасности страны Александру Гребенкину. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что срок службы продлен до 13 октября 2023 года.
Гребенкин занимает различные должности в аппарате Совета Безопасности с 1993 года. Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденами «За военные заслуги» и Почета, медалями, Почетной грамотой и благодарностью президента.
Ранее Путин назначил генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко на должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний.