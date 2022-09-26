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Силовые структуры

Путин назначил генерал-майора Матвеенко заместителем главы ФСИН

Президент Путин назначил генерал-майора Матвеенко на должность заместителя главы ФСИН
Александр Матвеенко

Александр Матвеенко. Фото: Портал государственных органов Псковской области

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Александра Матвеенко на должность заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), освободив его от занимаемой должности. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где был опубликован соответствующий указ главы государства.

Он вступает в силу со дня подписания.

В течение нескольких лет Матвеенко был начальником управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН, затем он занял должность начальника управления кадров, после чего стал врио замдиректора службы.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о том, что сотрудникам ФСБ день службы на границе с Донбассом и в зоне спецоперации будут засчитывать за два.

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Екатерина Власова
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