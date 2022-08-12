Путин распорядился считать службу сотрудников ФСБ в зоне СВО в двойном порядке

Путин заявил, что день службы сотрудников ФСБ на границе с ДНР будет засчитан за два

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что сотрудникам ФСБ день службы на границе с Донбассом и зоне спецоперации будут засчитывать за два. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Из опубликованного документа следует, что дополнительные меры социальных гарантий военнослужащих-пограничников будут внесены в указ главы государства от 18 апреля. Службу в приграничных с ДНР, ЛНР и Украиной территориях засчитывать в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.