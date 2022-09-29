Концертный директор Цапин: Семенович все равно, что ее признали угрозой безопасности Киева

Российская певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович отреагировала на признание ее угрозой нацбезопасности Украины. Об этом сообщает «Абзац».

Концертный директор артистки Владимир Цапин заявил, что артистке все равно, что Киев внес ее в перечень лиц, угрожающих безопасности Украины. «Сделали и сделали. Это их политика и их мнение. Пусть делают, что хотят. На взгляды Анны это никак не повлияет, как поддерживала нашу страну, так и будет поддерживать. Нам ни горячо ни холодно от этого решения», — сказал Цапин.

28 сентября стало известно, что министерство культуры и информационной политики Украины признало артистку угрозой безопасности и добавило ее в перечень под номером 158. Ограничения в отношении звезды действуют с 26 сентября.

Причиной внесения в список послужило то, что Семенович поддерживает политику российских властей. Кроме того, она приезжала к военнослужащим, задействованным в военной спецоперации на территории Украины.