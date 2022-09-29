Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван лучший истребитель в Южной Азии

Журнал Military Watch назвал Су-30МКИ лучшим истребителем в Южной Азии

Фото: Pawan Kumar / Reuters

Российский истребитель Су-30МКИ, который поступил на вооружение Военно-воздушных сил Индии в 2002 году, является лучшим истребителем в Южной Азии. Самый боеспособный истребитель в регионе назвал журнал Military Watch.

Отмечается, что в Су-30МКИ, который разработали для Индии, объединили преимущества базовой версии Су-30 с технологиями экспериментального Су-37 и модернизированного Су-27М. 11 эскадрилий с истребителями Су-30МКИ составляют основу ВВС Индии.

Самолет получил бортовую радиолокационную станцию Н011М с пассивной фазированной антенной решеткой и двигатель АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги. Самолет может поражать воздушные, наземные и морские цели.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Автор материала утверждает, что истребитель Су-30МКИ остается самым боеспособным в регионе. Самолет демонстрировал преимущества перед самолетами Eurofighter Typhoon и F-15 в ходе учебных боев.

В мае стало известно, что Индия впервые провела испытания улучшенной сверхзвуковой ракеты увеличенной дальности PJ-10 BrahMos с истребителя Су-30МКИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
США предупреждали Украину о приближении крылатых ракет
Путин заявил о формулировании всех критериев частичной мобилизации
Названа стоимость самого дешевого жилья в популярной пляжной стране
Испытана бионическая поджелудочная железа
Россиянам раскрыли дешевый способ выехать за границу без очередей
Привязывавшая дочь к кровати и выгонявшая ее из дома раздетой мать получила срок
Власти приграничного региона сообщили о многочисленных повреждениях опор ЛЭП
Туристов популярного курорта предупредили об оставляющих загадочные шрамы жуках
На Украине улицу Короленко переименовали в честь националиста
Прокуратура США заочно обвинила Дерипаску в «нарушении санкций»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.