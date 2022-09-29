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МАГАТЭ заявило о новых взрывах мин по периметру Запорожской АЭС

МАГАТЭ заявило о двух новых взрывах наземных мин за ограждением по периметру ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о двух новых взрывах наземных мин, которые произошли за ограждением по периметру Запорожской АЭС, сообщается на сайте организации.

Эксперты агентства, находящиеся на ЗАЭС, сообщили о пяти взрывах с начала текущей недели.

«Один из них произошел вчера днем возле канала, по которому вода доставляется на станцию для ее системы охлаждения, которая необходима для ядерной безопасности. Это не причинило никакого ущерба. Второй взрыв произошел сегодня в 13:00 примерно в 500 метрах от реакторного блока №1. Серьезных повреждений нет, но будут проведены дополнительные расследования», — отмечается в сообщении.

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Марина Совина
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