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Глава МАГАТЭ заявил о старте переговоров о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о старте переговоров о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

На этой неделе будет дан старт продолжению переговоров о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на открытии 66-й ежегодной сессии организации, передает РИА Новости.

«На прошлой неделе у меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией о немедленном создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Это возможно, это должно быть сделано. Я готов продолжить эти консультации... на этой неделе. Таким образом мы можем защитить эту станцию», — сказал глава МАГАТЭ.

Гросси назвал неприемлемой ситуация на ЗАЭС. «Мы продолжаем эту работу, и я надеюсь держать вас в курсе и приносить... позитивные новости о хорошем развитии, в связи с чем мы создаём там (на ЗАЭС — прим. «Ленты.ру») защитную зону», — рассказал он.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина пожалела, что согласилась на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По его словам, присутствие миссии агентства позволяет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на станции. «Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — указал он.

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Анжелика Бережная
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