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Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред Ульянов: Киев пожалел, что согласился на постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Украина пожалела, что согласилась на постоянное присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение в интервью ТАСС высказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — отметил он.

По словам Ульянова, присутствие миссии МАГАТЭ позвляет обеспечить существенно более объективную картину положения дел на станции. «Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — указал он.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

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Марина Совина
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