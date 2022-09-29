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Россиянкам назвали способы визуально уменьшить талию с помощью одежды

The Voice Mag: платья с запахом и акцентные ремни помогут визуально уменьшить талию

Фото: ŞULE MAKAROĞLU / Unsplash

Редакторы портала The Voice Mag назвали россиянкам способы визуально уменьшить талию с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, улучшить пропорции фигуры помогут платья с запахом, приталенные жилеты и акцентные ремни. При этом девушкам с пышными формами они посоветовали выбирать широкие пояса, а хрупким — тонкие или средние. В то же время эксперты назвали удачными сочетания укороченного верха с юбкой или брюками с завышенной талией, а также объемного верха с юбкой А-силуэта.

Кроме того, специалисты порекомендовали присмотреться к изделиям в вертикальную и диагональную полоску и отказаться от принтов в виде крупного гороха и горизонтальных линий. В завершение они отметили, что выделить талию и визуально удлинить ноги поможет комбинация контрастных верха и низа. В свою очередь, последний должен быть с высокой посадкой, заключили редакторы.

В августе блогерша Тейлор Элизабет показала способ визуально удлинить ноги с помощью обуви. По словам девушки, достичь данный эффект помогут туфли на высокой шпильке с острыми носами.

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Алина Гостева
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