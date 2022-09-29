Женщина показала способ завить волосы с помощью подручных средств

Американка Джиллиан Крески показала, как завить волосы с помощью банок и заколок

Американка Джиллиан Крески показала способ завить волосы с помощью подручных средств. На соответствующий видеоролик обратили внимание журналисты издания Daily Mail.

Так, 25-летняя женщина рассказала в видео, что забыла взять с собой в отпуск бигуди и щипцы для завивки волос. «Обычно я укладываю волосы на бигуди, но сейчас у меня их с собой нет», — сказала она.

На следующих кадрах героиня ролика взяла в руки банки, в которых находились витамины, и начала накручивать на них свои пряди, зафиксировав их заколками-крабиками. «Я просидела с ними около 10 минут и в итоге — у меня получились красивые локоны. Эффект как от бигудей! Вы можете сделать также с любым предметом, который попадется вам под руку, в том числе с бананом и пластиковой бутылкой», — отметила Крески.

В мае стилистка из Великобритании раскрыла способ завивки волос без использования плойки. Чтобы получить салонную укладку без соответствующих гаджетов, девушка применила обыкновенную расческу, на ручку которой блогерша накручивала влажные пряди и подсушивала их феном. Данный лайфхак, по ее словам, лучше всего подойдет обладательницам вьющихся волос, так как он сделает пряди более объемными.