Российская юмористка рассказала о слезах после выступлений

Блогерша и юмористка Валерия Яковлева призналась, что плакала после некоторых выступлений

Российская актриса, блогерша и юмористка Валерия Яковлева призналась, что плакала после некоторых выступлений. Как уточнила знаменитость, ее доводила до слез реакция слушателей на шутки. Подробности она раскрыла в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Яковлева рассказала, что часто ходит по барам и выступает там со стендап-монологами. «Юмор — это очень сложно, это сложно и страшно», — отметила она. По словам блогерши, если зрители не понимают ее шутки, то у нее падает самооценка. В такие дни она возвращается домой в слезах.

Несколько дней назад у Яковлевой было неудачное выступление, после которого она заявила, что больше не будет заниматься стендапом. «Позавчера [на выступлении] был вообще ад, никто не смеялся. Я позавчера сказала, что я больше стендапом не занимаюсь. Пошло все к черту», — вспомнила она.

Юмористка добавила, что в итоге передумала и уже на следующий день снова вышла на сцену. «Нужно выступить удачно и вернуть семье (у Яковлевой муж и трое детей — прим. "Ленты.ру") нормальную женщину, счастливую, уверенную в себе, самодостаточную, поэтому идешь и каждый день [выступаешь]», — объяснила она.

Валерия Яковлева — российская актриса, блогерша, юмористка. Окончила ГИТИС. Ведет аккаунт в TikTok, где выкладывает юмористические ролики о буднях многодетной матери. На ее профиль сегодня подписано более 388 тысяч пользователей. С недавних пор начала выступать со стендапом.

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