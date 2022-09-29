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Глава ВТБ предложил запретить западным трейдерам покупать зерно в России

Глава ВТБ Костин предложил Путину запретить западным трейдерам покупать зерно в России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Глава банка ВТБ Андрей Костин предложил президенту России Владимиру Путину ограничить деятельность трейдеров зерна, связанных с «недружественными странами», на территории страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо банкира, копия которого есть в его распоряжении.

Костин считает, что таким западным компаниям следует запретить закупки зерна и семян масличных культур у российских аграриев для последующего экспорта. По мнению Костина, такая мера позволит усилить позиции отечественных трейдеров на мировом рынке.

«Экспортеры из "недружественных стран" владеют примерно 15 процентами перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном, в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы», — заявил глава ВТБ. Предлагаемый запрет, по его мнению, даст России «принципиально иной уровень влияния на рыночное ценообразование».

ВТБ владеет долями в ряде крупных экспортных хабов российского зерна в Черном море. После ввода российских войск на Украину некоторые международные трейдеры зерна, такие как Bunge и Cargill, начали сворачивать деятельность в России. Однако в стране до сих пор продолжают работать такие крупные компании, как Viterra, частично принадлежащая одному из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров Glencore. Viterra и ВТБ совместно владеют зерновым терминалом в Черном море, а у нидерландского сельскохозяйственного трейдера Louis Dreyfus есть терминал в Азовском море, сообщает Reuters.

Союз экспортеров зерна оценил спад российского экспорта пшеницы в июле-августе 2022 года в 20 процентов год к году. За два летних месяца 2021 года поставки достигли 6,8 миллиона тонн. По словам главы организации Эдуарда Зернина, экспортировать зерно из России стало сложно с операционной, логистической и финансовой точек зрения.

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Платон Щукин
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