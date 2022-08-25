Оценен спад российского экспорта пшеницы

Союз экспортеров зерна оценил спад экспорта пшеницы из России в июле-августе в 20%

Союз экспортеров зерна оценил спад российского экспорта пшеницы в июле-августе 2022 года в 20 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, пишет ТАСС со ссылкой на главу организации Эдуарда Зернина.

«По нашим оценкам, отставание экспорта составит порядка 20 процентов от прошлогоднего — без учета ЕАЭС», — заявил Зернин. Он напомнил, что за два летних месяца прошлого года поставки достигли 6,8 миллиона тонн.

Эксперт назвал несколько факторов снижения экспорта. «Несмотря на многочисленные заявления регуляторов западных стран об отсутствии санкций против экспорта продовольствия из России, мы все так же сталкиваемся с невидимыми барьерами», — объяснил он. Экспортировать зерно из России сложно с операционной, логистической и финансовой точек зрения.

Кроме того, оптимизм на рынке после заключения «продуктовой сделки» и сообщений о рекордном урожае зерновых в России привел к резкому падению цен. «Рухнувшие цены на фоне все еще крепкого рубля ставят под вопрос маржинальность экспортных операций», — сказал Зернин. Дальнейшую динамику экспорта зерна из России предсказать сложно, так как на нее влияют два противоположных фактора: большой урожай и связанный с ним экспортный потенциал и сложности, вызванные санкциями.

Ранее агентство «СовЭкон» озвучило более пессимистичную оценку снижения экспорта в июле-августе — 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 5,9 миллиона тонн. Эксперты объясняют падение экспорта тем, что цены на российскую пшеницу выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза.