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Экспорт пшеницы из России рухнул

«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле-августе 2022-го рухнул на 27%

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Экспорт пшеницы из России в июле-августе 2022-го рухнул на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,9 миллиона тонн, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «СовЭкон». Это худший показатель с сезона 2017–2018 годов.

При этом урожай в этом году оказался рекордным — 94,7 миллиона тонн зерна. Эксперты объясняют падение экспорта тем, что цены на российскую пшеницу выше, чем от других поставщиков, в первую очередь из Евросоюза. Кроме того, агентство прогнозирует, что позже в течение сезона проблемы с поставками могут продолжиться из-за ухудшения погодных условий в Черном море зимой и сезонной остановки речной навигации.

«Экспорт российской пшеницы может ускориться в краткосрочной перспективе из-за падения цен на внутреннем рынке и/или повышения мировых цен на пшеницу. Мы считаем, что российский внутренний рынок далек от дна, в то время как есть большая вероятность, что мировой рынок уже преодолел его», — заявили в «СовЭкон».

Проблемы у российских экспортеров пшеницы начались после введения санкций на фоне военных действий на Украине. С отечественного рынка стали уходить некоторые крупные морские перевозчики и страховщики грузов — среди них Maersk, CGM и Hapag-Lloyd, а зарубежные банки начали отказываться проводить платежи. По данным Bloomberg, объем контейнерного импорта в Россию по состоянию на июнь сократился по сравнению с пиком в ноябре 2021 года на 60 процентов. Контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены.

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Софья Ермакова
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