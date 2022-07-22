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Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией

Порт Роттердама объявил о прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее

Фото: Eva Plevier / Reuters

Контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены. Об этом говорится в сообщении на сайте порта.

Также в ожидании вступления в силу санкций на импорт российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) сокращаются объемы поставок этих товаров. Европейские компании ориентируются на импорт из других стран.

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Платон Щукин
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