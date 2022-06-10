Bloomberg сообщил о сокращении контейнерного импорта в Россию

Bloomberg: объем контейнерного импорта в Россию сократился на 60% по сравнению с ноябрем

Объем контейнерного импорта в Россию сократился по сравнению с пиком в ноябре 2021 года примерно на 60 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои подсчеты.

По данным агентства, количество контейнеровозов в портах России в июне этого года составил 17,6, в то время как в ноябре прошлого года этот показатель составлял 44,1.

Bloomberg отметил, что крупные контейнерные компании - Maersk, CGM и Hapag-Lloyd приостановили сотрудничество с Россией на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что объемы торговли России с Китаем за пять месяцев 2022 года достигли 65,81 миллиарда долларов — на 28,9 процента больше, чем за тот же период 2021 года. В то же время товарооборот КНР и США составил 313,57 миллиарда долларов — на 12,2 процента выше в годовом выражении.

В апреле гендиректор консалтингового центра Анна Лебсак-Клейманс заявила, что на долю КНР приходится «около половины». импорта товаров легкой промышленности. Далее следуют Италия, Турция, Бангладеш, Белоруссия и Вьетнам. По словам эксперта, крупные логистические контейнерные компании, на которые приходилось более двух третей грузооборота, отказались от работы с Россией. Сейчас 75 процентов трансграничного авиасообщения закрыто подчеркнула она.

