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МВД заявило о 180 тысячах участников митинга-концерта в Москве

В митинге-концерте на Красной площади в Москве приняли участие 180 тысяч человек

Фото: АГН «Москва»

В митинге-концерте «Выбор людей. Вместе навсегда», организованном на Красной площади в Москве в поддержку вхождения в состав России новых территорий, приняли участие 180 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также заявила, что правопорядок и безопасность в ходе мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте, назвал историческим день присоединения к России четырех новых регионов. Глава государства подчеркнул важность этого события.

30 сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.

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Варвара Кошечкина
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