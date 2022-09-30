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Путин назвал историческим день присоединения к России новых территорий

Президент Путин назвал день присоединения к России четырех регионов историческим

Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters

Президент Владимир Путин назвал историческим день подписания договоров о присоединении к России четырех новых регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул важность этого события. «Сегодня день правды и справедливости. Россия открывает не только двери для своих братьев и сестер. Она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой», — сказал Путин.

30 сентября глава государства подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

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Анна Щербакова
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