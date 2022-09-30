Лавров призвал всерьез отнестись к словам Путина о переговорах с Украиной

Глава МИД Лавров: следует всерьез отнестись к словам Путина о переговорах с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что следует всерьез отнестись к словам российского президента Владимира Путина о том, что чем дольше Киев будет отказываться от переговоров, тем сложнее будет договориться. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы никогда от этого (переговоров с Украиной — прим. «Ленты.ру») не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы», — отметил Лавров.

Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров 30 сентября, во время церемонии подписания договоров о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не станет вести переговоры с Москвой, пока российским президентом является Путин.