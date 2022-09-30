Курс доллара упал ниже 55 рублей в ходе торгов 30 сентября

Курс доллара упал ниже 55 рублей в ходе торгов на Московской бирже 30 сентября, свидетельствуют данные площадки. К моменту написания новости курс американской валюты достиг 54,5 рубля, евро падает ниже 53 рублей.

Обе мировые валюты снижаются к рублю на фоне усиления рисков усугубления геополитической напряженности. Курс рубля в целом оставался высоким в последние месяцы в силу ограниченного спроса со стороны импортеров, уже столкнувшихся с последствиями санкций.

29 сентября советник первого заместителя председателя ЦБ России Сергей Моисеев не исключал, что биржевые торги долларом и евро могут прекратиться в случае санкций против Мосбиржи. Он указывал, что торговля может оставаться внебиржевой.