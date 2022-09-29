ЦБ исключил прекращение торгов долларом и евро в случае санкций против Мосбиржи

В ЦБ исключили прекращение торгов долларом и евро в случае санкций против Мосбиржи

Советник первого заместителя председателя ЦБ России Сергей Моисеев исключил прекращение торгов долларом и евро в случае санкций против группы Мосбиржи и ее членов. Об этом пишет «Интефакс». В таком случае торговля будет внебиржевой, но возможность устанавливать официальный курс рубля к этим валютам сохранится.

«Торговля, конечно, не исчезнет, то есть доллар и евро не исчезнут. В любом случае будет какая-то часть клиентов, которая имеет дело с этими валютами, никуда не денешься. Скорее всего, такая торговля будет носить внебиржевой характер, то есть, если у кого-то есть работающие корсчета в этих валютах у иностранцев, смогут иметь дело, у кого таких счетов нет, не смогут иметь дело», — пояснил Моисеев.

Он добавил, что торги на бирже в условиях санкций будут уже невозможны, так как такое решение «подведет под санкции конкретный субъект рынка». Моисеев напомнил, что торговля долларов и евро может вестись и на внебиржевом валютном рынке, а также посредством проведения двусторонних валютных сделок.

Советник первого зампреда ЦБ также объяснил, как будет рассчитываться официальный курс рубля к этим валютам. «Если рынок будет непрозрачен, тогда можно по 701 форме (отчет о конверсионных операциях — прим. «Ленты.ру»), которая содержит данные о валютообменных операциях, это форма ежедневная, по ней можно будет тоже считать курс рубля», — сказал он.

На данный момент США не вводили санкций против организаций группы Московской биржи, действуют только персональные в отношении ее бывшего и действующего руководства. Однако в среду, 28 сентября, стало известно, что США собираются ввести новые санкции против связанных с российским государством финансовых учреждений, имеющих большое значение для экономики страны. В качестве потенциальных объектов санкций рассматриваются два учреждения из холдинга Мосбиржи — Национальный клиринговый центр «Центральный контрагент» и Национальный расчетный депозитарий. В ЕС санкции против НРД действуют с начала июня.