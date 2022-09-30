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США введут санкции против России из-за присоединения новых регионов

NBC: 30 сентября США введут санкции против России из-за присоединения новых регионов
СюжетСанкции против России:

Фото: Emily Elconin / Reuters

В пятницу, 30 сентября, США введут против России новые санкции за присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает журналист канала NBC Петер Александр со ссылкой на Белый дом.

«Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках"», — написал журналист.

О том, что Вашингтон готов наложить на Москву рестрикции из-за референдумов, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан говорил еще 25 сентября. Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

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Виктория Кондратьева
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