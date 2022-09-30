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Минобороны заявило о продолжении обстрелов Запорожской АЭС

Минобороны заявило, что Украина продолжает провокации на Запорожской АЭС
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в пятницу, 30 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — сказали в оборонном ведомстве.

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Там добавили, что украинская артиллерия также наносила удары по жилым кварталам прилегающего к ЗАЭС городу Энергодар. На данный момент радиационная обстановка на станции в норме.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал количество совершенных ВСУ обстрелов ЗАЭС и ее инфраструктуры за последние 2,5 месяца. По его словам, киевским режимом было произведено более 30 попыток атаковать объект.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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