Минобороны заявило о продолжении обстрелов Запорожской АЭС

Минобороны заявило, что Украина продолжает провокации на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для создания угрозы техногенной катастрофы. Об этом в пятницу, 30 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — сказали в оборонном ведомстве.

Там добавили, что украинская артиллерия также наносила удары по жилым кварталам прилегающего к ЗАЭС городу Энергодар. На данный момент радиационная обстановка на станции в норме.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал количество совершенных ВСУ обстрелов ЗАЭС и ее инфраструктуры за последние 2,5 месяца. По его словам, киевским режимом было произведено более 30 попыток атаковать объект.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).