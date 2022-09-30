Армении предсказали скорое снятие транспортной блокады

Зампред правительства РФ Оверчук: Армения стоит в шаге от снятия транспортной блокады

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в интервью «Российской газете» предсказал скорое снятие транспортной блокады Армении.

«В Армении хорошо понимают, что дальнейший экономический рост сдерживается транспортной блокадой. Сегодня мы стоим в шаге от ее снятия», — заявил зампред правительства.

Оверчук отметил, что в условиях многолетней транспортной блокады между Россией и Арменией начал происходить рост торговли и общие интеграционные достижения. По его словам, разблокирование транспортных связей даст преимущество обеим сторонам.

Зампред правительства добавил, что этот процесс станет сильным толчком как к развитию Армении, так и всего региона Южного Кавказа и прилегающих стран, включая Россию.

Ранее Оверчук сообщил о перспективах открытия железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном. По его словам, открытие транспортных коммуникаций между Ереваном и Баку создаст предпосылки для притока в Армению 4,5-5 миллиарда долларов инвестиций из России.