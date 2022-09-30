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Психолог посоветовала способы держать себя в руках на фоне тревожных новостей

Психолог Козырева посоветовала дозированно читать новости, чтобы не поддаться панике

Фото: Ahn Young-joon / AP

Чтобы не утратить контроль над собственными эмоциями и не поддаться панике, необходимо дозированно читать новости и социальные сети, посоветовала психолог Оксана Козырева. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала способы держать себя в руках и сохранять спокойствие на фоне глобального кризиса.

Полностью игнорировать актуальную повестку дня проблематично, так как благодаря ей сохраняется связь с реальностью, заявила Козырева. Однако, если работа человека не связана напрямую с производством контента или работой в журналистике, нельзя «погрязать» в тревожных новостях и Telegram-каналах. Важно осознать свои пределы эмоционального восприятия и не выходить за них, подчеркнула психолог.

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«Если при чтении ленты вы чувствуете, как резко участилось сердцебиение, начало перехватывать дыхание, стало сложно о чем-то думать, скорее всего, вас "затапливает" эмоциями. В этот момент самое время остановиться», — подчеркнула она.

Также Козырева рекомендовала не пытаться подавлять негативные эмоции. По ее словам, чтобы избежать нервного истощения и срыва, любые чувства, даже неприятные, надо активно проживать.

Рыдания, крик, битье подушки дадут больше разрядки психике, чем подавление, сдерживание и пассивное переживание

Оксана КозыреваПсихолог

Если самостоятельно справиться не получается, можно обратиться за профессиональной помощью или позвонить на телефон доверия, подытожила психолог.

Ранее психолог Юлия Карасева рассказала, как справиться с навязчивым желанием читать тревожные новости. По ее словам, для этого необходимо не только поставить в телефоне ограничение на использование соцсетей, но и придумать себе ограничивающий ритуал.

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Наталья Обрядина
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