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У клиентов российских банков появился новый способ защититься от мошенников

Клиенты банков России получили возможность ограничить дистанционный доступ к своим счетам

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

У клиентов российских банков появился новый способ защититься от мошенников — они получили возможность ограничивать дистанционный доступ к своим счетам. Соответствующее указание Банка России вступило в силу с 1 октября.

Теперь клиенты кредитных организаций смогут самостоятельно устанавливать запрет на отдельные онлайн-операции и услуги, в том числе на онлайн-кредитование, а также на все операции сразу. Чтобы воспользоваться новой возможностью, клиенту нужно обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций россияне могут в любое время без ограничений, кредитные организации обязаны предоставить услугу бесплатно.

Ранее в нескольких банках РИА Новости сообщили, что уже предоставили своим клиентам такие возможности. В частности, клиенты Новикомбанка и ранее могли ограничивать лимиты по онлайн-операциям и саму возможность подключения к дистанционному банковскому обслуживанию, а Промсвязьбанк предлагает пользователям мобильного и интернет-банка самостоятельно установить ежедневные или ежемесячные лимиты на расходование средств по транзакциям по счетам и картам. Аналогичный решению ПСБ шаг сделали в ВТБ в рамках проекта по защите клиентов от мошенников.

В России появилась новая двухэтапная схема мошенничества, которая предполагает два звонка из якобы крупного банка с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам. Сначала клиенту сообщают о первоначально одобренном кредите или кредитной карте, а после попытки отказаться звонят повторно от имени той же кредитной организации и благодарят за якобы оформление займа, а также просят оценить уровень обслуживания.

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Платон Щукин
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