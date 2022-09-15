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В России появилась новая схема мошенничества

«Известия»: в России появилась схема мошенничества, предполагающая два звонка из банка

Фото: Pixabay

В России появилась новая двухэтапная схема мошенничества, которая предполагает два звонка из якобы крупной финансовой организации с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам. Об этом пишут «Известия».

Так, сперва абоненту поступает звонок от имени крупной финансовой организации. Ему сообщают о первоначально одобренном кредите или кредитной карте. Обычно в ответ человек начинает отказываться от этого предложения. Затем спустя небольшой промежуток времени ему звонят повторно от имени той же кредитной организации и благодарят за якобы оформление займа, а также просят оценить уровень обслуживания.

«Напуганный клиент связывает в уме оба события и понимает, что кто-то мошеннически оформил на его имя кредит. Человек начинает паниковать. Далее схема развивается по обычному сценарию: жертва заявляет, что не оформляла кредит. Затем звонок переключают якобы на службу безопасности или полицию, которая просит оказать помощь в расследовании и поимке мошенников», — заявили в Почта Банке.

В результате в ходе разговора жертву заставляют взять кредит для того, чтобы деньги не попали в руки мошенникам, и перевести их на так называемый «безопасный счет».

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий предупредил об опасности СМС-рассылки с предложением работы. Он подчеркнул, что подобные сообщения могут быть связаны с мошенническими схемами или вовлечением людей в нелегальный бизнес.

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Марина Совина
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