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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме при трудоустройстве

«Известия»: мошенники рассылают россиянам СМС с предложением трудоустройства

Фото: unsplash

Россияне столкнулись с новой схемой мошенничества: им приходят смс с предложением трудоустройства в известных компаниях — Ozon, Wildberries, AliExpress, пишут «Известия».

За несколько часов работы онлайн обещают от трех до 30 тысяч рублей. Для связи менеджер просит связаться с ним в одном из мессенджеров по указанному номеру. Далее людям говорят, что нужно выполнять некие задания на маркеплейсах, вкладывая свои деньги. Сначала им возвращают их с процентами, но как только суммы становятся шестизначными, поступления прекращаются. Так, один из пострадавших потерял почти 700 тысяч рублей за сутки.

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Переходя на сайт, замаскированный под известный бренд, можно потерять не только деньги, но и свои персональные данные, предупреждает аналитик компании Zecurion Мария Ефремова. «Сначала человек видит, что схема работает. Даже если он понимает, что схема мошенническая, он начинает думать, что попал в самое начало "пирамиды", и поэтому можно успеть навариться», — поясняет специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов. Он также уверен, что компаниям, чьи названия используются в рассылках, будет сложно противостоять мошенникам.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. Преступники используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан.

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Платон Щукин
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