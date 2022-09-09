Россиян предупредили о новой мошеннической схеме при трудоустройстве

«Известия»: мошенники рассылают россиянам СМС с предложением трудоустройства

Россияне столкнулись с новой схемой мошенничества: им приходят смс с предложением трудоустройства в известных компаниях — Ozon, Wildberries, AliExpress, пишут «Известия».

За несколько часов работы онлайн обещают от трех до 30 тысяч рублей. Для связи менеджер просит связаться с ним в одном из мессенджеров по указанному номеру. Далее людям говорят, что нужно выполнять некие задания на маркеплейсах, вкладывая свои деньги. Сначала им возвращают их с процентами, но как только суммы становятся шестизначными, поступления прекращаются. Так, один из пострадавших потерял почти 700 тысяч рублей за сутки.

Переходя на сайт, замаскированный под известный бренд, можно потерять не только деньги, но и свои персональные данные, предупреждает аналитик компании Zecurion Мария Ефремова. «Сначала человек видит, что схема работает. Даже если он понимает, что схема мошенническая, он начинает думать, что попал в самое начало "пирамиды", и поэтому можно успеть навариться», — поясняет специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов. Он также уверен, что компаниям, чьи названия используются в рассылках, будет сложно противостоять мошенникам.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. Преступники используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан.