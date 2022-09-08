Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на уловки россиянам

«Известия»: телефонные мошенники мстят россиянам, которые решили их разыграть в ответ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. Об этом предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «Известиям».

Злоумышленники звонят тем, кто разыгрывает их по телефону или ругается с ними. В отместку преступники, по словам Голованова, используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий предупредил об опасности СМС-рассылки с предложением работы. Он подчеркнул, что подобные сообщения могут быть связаны с мошенническими схемами или вовлечением людей в нелегальный бизнес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
Вооруженная бутылками и палками толпа мужчин избила россиянина в день рождения
Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского
Водонаева решила сама жить в купленной для кота московской квартире
Американский журналист назвал отвратительной поддержку США сайта «Миротворец»
Врач предупредила об опасности детского храпа
Власти Энергодара заявили об отсутствии сомнений в обстреле ЗАЭС бойцами ВСУ
iPhone 14 ввезут в Россию по параллельному импорту
Женщина родила двойню от разных отцов
Филипп Киркоров заступился за приехавшую в Россию Аллу Пугачеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.