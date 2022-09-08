Телефонные мошенники начали мстить не попавшимся на уловки россиянам

«Известия»: телефонные мошенники мстят россиянам, которые решили их разыграть в ответ

Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые не попались на их уловки и разыгрывают вымогателей в ответ. Об этом предупредил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «Известиям».

Злоумышленники звонят тем, кто разыгрывает их по телефону или ругается с ними. В отместку преступники, по словам Голованова, используют номера догадливых абонентов как подменные при обзвоне других граждан.

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги», — пояснил Голованов.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Cisco Systems» Алексей Лукацкий предупредил об опасности СМС-рассылки с предложением работы. Он подчеркнул, что подобные сообщения могут быть связаны с мошенническими схемами или вовлечением людей в нелегальный бизнес.

