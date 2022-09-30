Россиянин разозлился на взявшую его карту жену и убил ее двумя ударами топора

Под Пензой мужчина убил топором 63-летнюю жену, взявшую его банковскую карту без спроса

В Пензенской области 62-летний местный житель признался в убийстве 63-летней жены, взявшей без спроса его банковскую карту. Об этом в пятницу, 30 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре этого года россиянин, находясь у себя дома в Бессоновском районе, попросил супругу вернуть ему деньги и карту, которые та взяла без разрешения. Женщина отказалась. Тогда мужчина разозлился, вышел из комнаты, взял топор и не менее двух раз ударил им жену по голове. Когда он увидел, что потерпевшая скончалась, вынес ее тело и оставил за участком.

Затем фигурант скрыл следы преступления и сказал родственникам, что его избранница пропала без вести. Позже они написали заявление о ее исчезновении.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий мужчина признал вину и показал место, где лежало тело. Ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО.

30 апреля сообщалось, что в Свердловской области 36-летний россиянин убил жену и ее любовника после вечеринки.

