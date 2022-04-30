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Россиянин застал жену с любовником после вечеринки и убил их

В Свердловской области 36-летний россиянин убил жену и ее любовника после вечеринки

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Свердловской области Нижнесергинского района следствие предъявило россиянину обвинение в убийстве жены и ее любовника после вечеринки. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, передает РИА Новости.

По данным следствия, 36-летнему россиянину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Как считает следствие, в ночь на 29 апреля он в состоянии ревности несколько раз ударил ножом любовника жены, после того как застал их вместе на утро после вечеринки.

После этого мужчина начал преследовать выбежавшую из дома супругу. Он настиг ее у расположенного рядом дома и несколько раз ударил ножом, в результате чего она скончалась на месте. Потерпевший-мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По словам главы пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в семье, в которой случился инцидент, с недавних пор не заладились отношения. Пара воспитывала двух дочерей, мужчина периодически навещал их. Так произошло и в день ЧП.

В гостях у супруги находился его лучший друг, а через какое-то время появилась еще одна местная жительница с двумя молодыми людьми. «Около 22:00 (20:00 мск) глава семьи покинул квартиру, чтобы выспаться, а под утро вернулся и увидел страшную для него картину, суть которой сводилась к измене», — отметил Горелых.

«Гнев и ярость одновременно мгновенно переполнили мужчину. Сначала завязалась драка, переросшая достаточно быстро в поножовщину», — сказал он, добавив, что у женщины хватило сил выбежать на улицу в надежде скрыться от разъяренного мужа.

Ранее стало известно, что в Подмосковье россиянин нашел жену у подруги, убил ее мужа и совершил суицид.

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Марина Совина
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